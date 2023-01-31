Мужчина ел фастфуд и за полгода похудел на 24 килограмма

Житель Британии узнал, как подойти к процессу с научной точки зрения, и какие именно фастфуды показаны лично ему.

Житель Британии Али несколько лет подряд прибавлял в весе, пока это не превратилось в настоящую проблему. «Я постоянно покупал новую одежду, потому что старая быстро становилась мала», — цитирует мужчину Рамблер.

Однажды англичанин увидел собственное отражение в витрине магазина и ужаснулся. Он понял, что необходимо срочно сбросить вес.

Али испробовал не один способ похудения, но они не дали желаемого результата. Из-за частых командировок британцу приходилось питаться фастфудом и по этой же причине у него были сложности со здоровой диетой.

Выход удалось найти тогда, когда Али устроился в компанию, которая помогает людям похудеть. Там ему рассказали, как правильно сбрасывать вес с помощью науки.

Али изучил меню торговцев фастфудом и узнал, какие именно блюда надо выбирать, чтобы такая еда шла на пользу. В итоге он похудел за полгода на 24 килограмма. При этом мужчина питался кебабами, бургерами, жареной курицей.