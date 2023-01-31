Николаев в экстренном порядке госпитализирован с подозрением на инфаркт

Игоря Николаева забрала скорая. У композитора и исполнителя подозревают инфакт миокарда.

Игорь Николаев был экстренно госпитализирован с инфарктом в один из столичных кардиологических центров в ночь с 30 на 31 января, о чем стало известно 5-tv.ru.

63-летний музыкант находится под наблюдением медиков в блоке интенсивной терапии.

В последнее время композитор и исполнитель сильно поправился. Поклонники не зря беспокоились о его здоровье, наблюдая за изменениями во внешности артиста.