Николаев в экстренном порядке госпитализирован с подозрением на инфаркт
2023-01-31 13:59
Игоря Николаева забрала скорая. У композитора и исполнителя подозревают инфакт миокарда.
Игорь Николаев был экстренно госпитализирован с инфарктом в один из столичных кардиологических центров в ночь с 30 на 31 января, о чем стало известно 5-tv.ru.
63-летний музыкант находится под наблюдением медиков в блоке интенсивной терапии.
В последнее время композитор и исполнитель сильно поправился. Поклонники не зря беспокоились о его здоровье, наблюдая за изменениями во внешности артиста.
Опубликовано: Наталья Гончарова