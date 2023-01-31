Актер Тесля Герасимов обратился к Смольянинову из зоны проведения спецоперации
2023-01-31 14:07
Актер Георгий Тесля-Герасимов обратился к своему коллеге Артуру Смольянинову, находясь в зоне проведения спецоперации.
Актер Георгий Тесля-Герасимов стал одним из знаменитостей, отправившихся в зону СВО, чтобы воевать на стороне родины.
Артист сочинил четверостишие-обращение к Артуру Смольянинову, которого признали иноагентом в РФ.
Тесля-Герасимов записал видеообращение, прочитав стихотворение собственного сочинения:
"Извиняюсь, что на "ты",
Но попутал ты фронты.
Что ж ты, погань, дом не ценишь,
На страну такое блеешь?"
Опубликовано: Наталья Гончарова