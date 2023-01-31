Актер Тесля Герасимов обратился к Смольянинову из зоны проведения спецоперации

Актер Георгий Тесля-Герасимов обратился к своему коллеге Артуру Смольянинову, находясь в зоне проведения спецоперации.

Актер Георгий Тесля-Герасимов стал одним из знаменитостей, отправившихся в зону СВО, чтобы воевать на стороне родины.

Артист сочинил четверостишие-обращение к Артуру Смольянинову, которого признали иноагентом в РФ.

Тесля-Герасимов записал видеообращение, прочитав стихотворение собственного сочинения:

"Извиняюсь, что на "ты",

Но попутал ты фронты.

Что ж ты, погань, дом не ценишь,

На страну такое блеешь?"