Оргия в волгоградском баре была снята на камеру и попала в сеть

Об инциденте сообщили в V1.RU. Пикантные кадры показывают разнузданную вечеринку с раздеванием девиц на барной стойке, голыми танцами на столах и прилюдным оральным сексом.

Оргия была устроена в одном из баров Волгограда, ее сняли на видео и выложили в сеть. Гости заведения в хорошем подпитии "отрываются" по полной.

Одну девушку посетители раздели прямо на барной стойке. Вторая устроила танцы с раздеванием на столе.

Третья занялась оральным сексом с мужчиной у всех на глазах под одобряющие крики публики.

Реакцию пользователей соцсетей трудно вообразить, видео вызвало шок и море негатива у большинства людей.

По словам мужчины из Сирии, который попал в кадр с оральным сексом, весь процесс был просто инсценировкой. В сцене использовалась игрушка для взрослых - резиновый фаллоимитатор.

Фирас Рахмах из Сирии, герой скандального ролика, попытался оправдаться:

Это был искусственный, не мой. Из-за этого видео у меня было много проблем. Даже жена от меня ушла. Мне было стыдно, — признался сириец из Волгограда Фирас Рахмах. Эта девушка мне не знакома, я ее не знаю. Я просто отдыхал, это было закрытое мероприятие.

Из комментариев администрации бара:

Отправил сейчас видео предыдущему управляющему, выясним. Это было не закрытое мероприятие, мы в таком формате не работаем. У нас всегда анонсы вечеринок. Бывает, что девушки раздеваются, но мы стараемся это контролировать, чтобы это даже если и было, как легкая эротика, то не грязно и не пошло. Где-то могли недоглядеть, наверное. Но сотрудники у нас всегда оперативно реагируют. Разумеется, все там совершеннолетние, у нас вход 21+

По факту произошедшего сотрудниками полиции ведется проверка.

По итогам расследования инциденту будет дана правовая оценка.