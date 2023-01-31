Учебник по прическам TikTok от Беллы Хадид привел поклонников в замешательство: Предоставьте Белле Хадид сделать учебник по прическам таким простым, но культовым.

Поклонники причесок сходят с ума от того, что в прическе не было никаких зажимов, резинок для волос или булавок, только ее светлые локоны длиной до бюстгальтера.

В клипах модель собирает свои локоны на затылке и закручивает волосы в высокую прическу.

Затем она закрепляет волосы, аккуратно заправляя их в прическу.

На то, чтобы создать образ, у нее ушло 15 секунд, а прическа с закрытыми волосами могла легко сойти с подиума, девичника или отдыха дома.

За более чем 24 часа видео собрало более 1 миллиона лайков, потому что это Белла Хадид — конечно.

Раздел комментариев для сестры Хадид сошел с ума от похвал.