Большое возвращение Китая: экономика страны продемонстрировала стремительный рост

После того, как КНР ослабила ограничения по борьбе с Covid, ее экономика по сравнению с октябрем возрасла наполовину.

Экономика Китая последние месяцы начинает стремительно укрепляться. Это случилось после отказа от политики, которая сдерживала экономический рост в течение трех лет в связи с пандемией.

Акции КНР продемонстрировали необычайный рост: более чем на 50% с октября месяца.

По мнению экспертов, это может быть только началом. Финансовые менеджеры говорят, что широкий спектр акций может продолжать рост в течение этого года.

Катализатор очевиден: политики во второй по величине экономике мира делают все возможное, чтобы оживить экономику и заставить 1,4 миллиарда человек тратить больше после трех тяжелых лет жестких ограничений Covid.

Пекин полностью отменил свою политику нулевой борьбы с пандемией и ослабил регулирование бизнеса. Следующий шаг - дополнительные стимулы для стабилизации рынка жилой недвижимости.