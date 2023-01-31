Джейн Фонда переживает за ремейк «Барбареллы» 1968 года с Синди Суини в главной роли

Джейн Фонда выражает обеспокоенность по поводу ремейка классического фильма, в котором Синди Суини, ставшая звездой сериала "Эйфория", сыграет главную роль.

Звезда "Эйфории" будет играть в ремейке одну из самых заметных ролей Фонда 60-х годов.

В свои всего 25 лет Сидни Суини находится на пути к славе. Она получила большой успех в роли Кэсси Ховард в сериале "Эйфория", прежде чем быстро получить роли в таких крупных проектах, как "Однажды в Голливуде", "Белый лотос" и грядущем новом фильме "Мадам Веб".

Затем она сыграет главную героиню в ремейке культовой научно-фантастической классической "Барбареллы" 1968 года, где в главной роли была занята Джейн Фонда, когда ей было 30 лет.

Недавно, сотрудники The Hollywood Reporter спросили Фонду, что она думает о ремейке "Барбареллы". Джейн ответила:

"Я стараюсь этого не делать. Потому что я беспокоюсь о том, что это будет"

Оригинальный фильм был снят тогдашним мужем Фонды Роджером Вадимом и рассказывает о Барбарелле, авантюристе, отправленном в космос в 41 веке, чтобы вернуть ученого по имени Дюран-Дюран (Майло О'Ши), чье оружие может уничтожить галактику. Он основан на одноименном французском комиксе.

Фильм наполнен множеством сексуальных и пикантных ситуаций, и, как и следовало ожидать, Фонда стала огромным секс-символом после выхода "Барбареллы". Неясно, как кто-то смог бы успешно адаптировать сюжетную линию и характер Барбареллы сейчас.

В октябре 2022 года было объявлено, что Суини сыграет главную роль и будет исполнительным продюсером ремейка "Барбареллы" с Sony Pictures, как сообщает Deadline.

В настоящее время фильм все еще находится в разработке, и к проекту пока не прикреплен сценарист или режиссер. Ни компания Sweeney, ни Sony Pictures не раскрыли никаких дополнительных подробностей о предстоящем ремейке.