В Красноярске на видео попал момент падения горящего метеора
Жители Красноярска 31 января смогли наблюдать в небе над городом и даже заснять на видео падение горящего метеора.
Кадры происшествия быстро разлетелись по сети Интернет.
На них видна яркая вспышка в небе над жилым микрорайоном, которая на мгновение освещает улицы.
Корреспонденты ТАСС публикуют комментарий руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова. Он сообщил, что это был болид, по предварительным оценкам, размером до 5 м.
«Если судить по яркости, болид мог быть размером от 1 до 5 метров. Такие метеоры в атмосфере почти полностью сгорают, хотя бывает, что небольшие частицы долетают и до поверхности земли», - отметил специалист.
По мнению другого специалиста, сотрудника красноярского Института физики, Сергея Карпова, метеор скорее всего был размером не более 1 метра, так как при его падении не было слышно звука и не было ударной волны.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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