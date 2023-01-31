Оперативное командование «Север»: в Сумской области произошел взрыв на предприятии
2023-01-31 22:49
Оперативное командование украинских войск «Север» сообщило о взрыве на государственном предприятии в Сумской области.
Взрыв произошел в городе Шостка, сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18.20.
Предполагается, что это было попадание ракеты в промышленное здание. Повреждены перекрытия, окна и крыша строения.
Ранее сообщалось, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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