DPA: В крупнейшем подземном хранилище Германии остановили закачку газа из-за возгорания

По информации агентства DPA, в крупнейшем подземном хранилище газа в Германии приостановлена закачка топлива.

Причиной стало возгорание, произошедшее на факельной установке для утилизации горючих паров.

Агентство пишет, что пострадавших в результате инцидента нет, вредные выбросы в атмосферу не зафиксированы.

При этом сохраняется стабильная ситуация с газоснабжением. Человеческий фактор не рассматривается в качестве причины инцидента.