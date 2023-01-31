DPA: В крупнейшем подземном хранилище Германии остановили закачку газа из-за возгорания
2023-01-31 23:50
По информации агентства DPA, в крупнейшем подземном хранилище газа в Германии приостановлена закачка топлива.
Причиной стало возгорание, произошедшее на факельной установке для утилизации горючих паров.
Агентство пишет, что пострадавших в результате инцидента нет, вредные выбросы в атмосферу не зафиксированы.
При этом сохраняется стабильная ситуация с газоснабжением. Человеческий фактор не рассматривается в качестве причины инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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