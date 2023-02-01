Новый полностью электрический Audi A8 будет выглядеть так же, как элегантный концепт, который его вдохновил

Согласно Autocar, немецкая марка, которая в последние годы продемонстрировала готовность запускать концепты в производство, будет основывать свой A8 следующего поколения на прототипе Grandsphere, представленном в 2021 году.

Новый A8 точно не будет серийным Grandsphere, но он будет довольно близок к этому, по крайней мере, с точки зрения дизайна.

Это тоже очень хорошо, поскольку четырехдверный автомобиль - один из самых запоминающихся прототипов, которые мы видели в этом десятилетии.

Luxe cruiser имеет мускулистую, но изящную форму, а его двери открываются, демонстрируя элегантный интерьер, вдохновленный салонами первого класса на дальнемагистральных международных рейсах.

Серийная модель может в конечном итоге выглядеть похожей на прототип, но ее более продвинутые технические характеристики вряд ли сохранятся.

Например, до полного самостоятельного вождения 5-го уровня еще далеко, так что эта функция явно не будет доступна при запуске.

Автомобиль будет построен на новой 800-вольтовой платформе Audi Premium Electric Architecture, которая была разработана совместно с дочерним брендом Porsche.

Следующее поколение электромобилей марки также будет построено на этой платформе, включая предстоящий Q6 E-Tron, а также A4 и A6 следующего поколения.