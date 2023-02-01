Электромобили Tesla, даже слегка поврежденные, списываются страховыми компаниями

Согласно отчету службы новостей Reuters, недавно в двух крупных аукционах по продаже подержанных автомобилей было зарегистрировано 120 электромобилей Tesla Model Y, и у "подавляющего большинства" на них было менее 10 000 миль.

Страховые компании все чаще решают списать электромобили Tesla с малым пробегом, потому что их слишком дорого ремонтировать

Например, электромобиль большой дальности 2022 года Model Y стоимостью 61 000 долларов США попал в лобовое столкновение, и ремонт обошелся бы более чем в 50 000 долларов, если бы страховщик его одобрил.

Агентство Reuters отметило, что несколько известных страховых брендов, в том числе State Farm, Geico и Progressive, решили, что машина не подлежит починке.

Это не значит, что люди не платят за защиту своих Tesla. В конце 2022 года Nerdwallet сообщил, что средний владелец Tesla с хорошей историей вождения и хорошим кредитом может платить около 2040 долларов в год за модель Y и до 3044 долларов за модель X.

По словам Nerdwallet, средняя стоимость страхования модели Тесла почти на 30 процентов выше, чем в среднем по стране для страхования автомобилей.

В конце 2019 года Tesla начала предлагать свои собственные страховые полисы для клиентов, пообещав, что это снизит расходы для водителей Tesla. Клиенты, безусловно, могут выиграть от снижения затрат.

Кроме того, по данным Reuters, Tesla использует свое страховое подразделение для внесения изменений в дизайн выпускаемых компанией автомобилей.