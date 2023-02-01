Американская модель plus-size Хантер Макгрэйди борется за права полных дам иметь модные купальники

Она считает, что в мире размеров купальников все еще существует серьезный разрыв, и рекламирует подходящие бренды в соцсетях.

Покупка купальника должна быть беспроблемной, независимо от размера. Но реальность такова, что большинство брендов не предлагают купальники с учетом размера (кроме XL), что ограничивает возможности женщин с более пышными формами.

В последнее время дизайнеры добавляют все больше модных фасонов, различных кроев и дополнительных размеров, но их очень мало.

“Я думаю, что в мире больших размеров все еще существует серьезный разрыв, - говорит модель купальника Sports Illustrated Хантер Макгрэйди.-Я бы хотела, чтобы еще больше брендов вышли в Интернет с большим количеством опций”.

Макгрейди, которая в настоящее время беременна вторым ребенком, частично полагается на социальные сети, которые помогают ей находить дизайнеров купальников, когда поиск в Google не помогает.

Чтобы сэкономить бесконечное время просмотра, 29-летняя актриса поделилась своими любимыми брендами, которые больше всего подходят для полных женщин.

“Я люблю Alpine Butterfly Swim, который я носила в SI несколько раз! Я думаю, что больше всего мне нравится то, что она не боится выходить за рамки. Некоторым пышным девушкам нравится носить бикини-стринги и более сексуальные костюмы. Она не уклоняется от предложения широкого спектра вариантов”.