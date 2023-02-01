Гражданка США задержана в Москве за выгул теленка возле Мавзолея

34-летняя американка устроила странный перформанс. Алисия Дэй заявила, что решила выгулять купленное на «Авито» животное на Красной площади.

Активистка-веганка совершила протестную акцию в центре Москвы. Американка выгуляла теленка неподалеку от Мавзолея. Даму с животным увидели патрульные, сообщает Космополитен.

«Правоохранители задержали на Красной площади женщину, которая гуляла там с теленком. Ею оказалась 34-летняя гражданка США Алисия Дэй. По словам задержанной, животное она купила на «Авито», — рассказали в полиции ТАСС.

На нарушительницу составили протокол за нарушение установленного порядка. Алисии Дэй грозят административный арест до 15-ти суток, штраф либо обязательные работы.

Женщина долгие годы придерживается вегетарианства и публично осуждает тех, кто употребляет мясо животных. Дэй известна экстравагантными акциями во всем мире. Она занимается спасением животных: выкупает, а затем выходит с ними на прогулку.

В 2021 году она появилась в украинском Днепре, где разгуливала по городу с теленком и поросенком, которые жили с ней в съемной квартире. Осенью 2022 года в Польше Алисия купила барана, которого продемонстрировала в Варшаве.

Недавно Дэй перебралась Россию, сняла квартиру в подмосковном Реутове. Американка арендовала грузовичок, чтобы вместе с теленком доехать до Красной площади.