Эмир Кустурица решил экранизировать Гоголя

Культовый сербский режиссер пока еще не определился, какое именно произведение русского классика перенесет на экран.

Эмир Кустурица в интервью «Известиям» заявил о намерении экранизировать произведения писателя Николая Васильевича Гоголя. Сербский режиссер при этом признался, что до конца не определился, за какое именно произведение классика возьмется.

Пока больше всего ему нравятся «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Сорочинская ярмарка» и «Коляска». Однако и «Мертвые души» не сбрасывает со счетов. Мастер намерен поставить не один, а три фильма, которые полностью вопротят на экране гоголевский мир.

Режиссер также отметил, что «по Гоголю плохо снять невозможно». Что касается национальной принадлежности писателя (русский или украинский?) Кустурица заявил, что в произведениях Гоголя "постоянно упоминается Малороссия: Полтава, Миргород и иные города. Поэтому, если обратиться к Гоголю и литературе, Украина там не упоминается".

По словам мэтра, Украину упоминают в предисловиях, а в самих книгах автора — нет. "Гоголь писал на русском языке о той территории, которая была Малороссией. Он не жил в период Советского Союза, когда территория была обрамлена в Украину. А до этого она не существовала», - сказал режиссер.