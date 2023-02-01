Марочко: войска РФ находятся в 10 километрах от полного окружения Артёмовска

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о продвижении российских военных на Артёмовском направлении.

Вечером среды сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко публично заявил, что подразделения российских военных взяли Артёмовск в так называемую "подкову", для полного смыкания которой группировке ВС РФ необходимо установить контроль над ещё десятью километрами Артёмовского участка фронта.

По данным Марочко, в настоящий момент подразделения вооружённых сил Украины уже не смогут полностью отступить из Артёмовска, ввиду чего им придётся сражаться или сдаваться в плен.