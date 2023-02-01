Гражданка США задержана за выгул телёнка на Красной площади

Американка Алисия Дей задержана московскими полицейскими за несанкционированный выгул телёнка в районе Красной площади.

Ряд российских СМИ сообщили о задержании гражданки Соединённых Штатов Алисии Дей и составлении двух административных протоколов в адрес девушки, которая выгуливала телёнка на Красной площади. По данным полицейских, во время прогулки Дей выкрикивала лозунги вегетарианцев и агитировала россиян к отказу от поедания мяса.

Сама Алисия Дей утверждает, что не выкрикивала политических лозунгов, а лишь хотела показать телёнку Красную площадь перед тем, как сдать его в приют. Также Дей отметила, что купила животное на сайте "Авито", дав ему имя "Доктор Телёнок".