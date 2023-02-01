1 февраля в столице Великобритании началась крупнейшая за последнюю декаду забастовка.

Вечером среды ряд зарубежных информационных агентств сообщили о том, что в Лондоне началась забастовка, участниками которой по предварительной информации являются до полумиллиона человек. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста цен.

Примечательно, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании Владимира Путина дождаться момента, когда граждане европейских государств устанут от антироссийских санкций и темы боевых действий в Украине.