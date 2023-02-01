Актер "Танцев с волками" Натан Ли арестован по обвинению в сексуальном насилии над малолетними

"Натан Чейзинг Хорс использовал духовные традиции и их систему верований в качестве инструмента для сексуального насилия над молодыми девушками во многих случаях", - говорится в ордере полиции Лас-Вегаса на обыск, сообщает Associated Press.

По сообщениям Associated Press, во вторник полиция Лас-Вегаса провела обыск в доме, который Чейзинг Хорс делит со своими пятью женами, сообщает Associated Press, которая первой раскрыла эту историю.

Затем он был арестован по обвинению в торговле людьми, сексуальном насилии над ребенком младше 16 лет и жестоком обращении с детьми, добавил AP.

По меньшей мере шесть девушек в разных штатах, включая Монтану, Южную Дакоту и Неваду, где проживал Чейзинг Хорс, были идентифицированы полицией Лас—Вегаса как предполагаемые жертвы сексуального насилия.

Согласно ордеру на обыск, некоторым из них было всего 13 лет, когда имело место насилие.

В ордере на обыск говорилось, что актер якобы записал на видео несколько сексуальных нападений и брал взятки от других мужчин, чтобы организовать сексуальные контакты с жертвами.

Согласно IMDB, Чейзинг Хорс родился в резервации Роузбад в Южной Дакоте в 1976 году.

Он дебютировал в качестве актера в оскароносном фильме 1990 года "Танцы с волками" Кевина Костнера, а в 1990-х и 2000-х годах снялся в нескольких других шоу и фильмах, в том числе "На запад" и "Сожги мое сердце в Вундед-Ни".