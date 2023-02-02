Sky News: в Великобритании началась крупнейшая забастовка десятилетия

Телеканал Sky News сообщает, что в Лондоне началась самая крупная забастовка за последние 10 лет.

В ней участвует около 500 000 человек, в том числе машинисты поездов, учителя, работники аэропортов, госслужащие.

Участники акции протестуют против нового закона, который устанавливает минимальный уровень работы служб в период забастовки.

Кроме того, протестующие требуют повышения зарплат. Люди пошли маршем по центральным улицам Лондона.