Sky News: в Великобритании началась крупнейшая забастовка десятилетия
2023-02-02 00:33
Телеканал Sky News сообщает, что в Лондоне началась самая крупная забастовка за последние 10 лет.
В ней участвует около 500 000 человек, в том числе машинисты поездов, учителя, работники аэропортов, госслужащие.
Участники акции протестуют против нового закона, который устанавливает минимальный уровень работы служб в период забастовки.
Кроме того, протестующие требуют повышения зарплат. Люди пошли маршем по центральным улицам Лондона.
Опубликовано: Светлана Репина