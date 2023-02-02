На Филиппа Киркорова опять подали в суд

Православные активисты во главе с лидером проекта «Мирный воин» потребовали, чтобы певец заплатил 1 миллион российских рублей за танец на кресте.

Певцу Филиппу Киркорову предъявлен новый иск - в размере 1 миллиона российских рублей. Как сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash, в суд подали заявление православные активисты во главе с лидером проекта «Мирный воин» Михаилом Феодориди.

Поводом для этого послужило скандальное выступление поп-короля с крестом на концерте в Кремле. По мнению активистов, исполнитель должен выплатить крупный штраф, потому что танец на религиозном символе - это надругательство над святыней.

Издание напомнило, что выступление Кирковрова было посвящено его 55-летию, оно состоялось в конце апреля в Кремлевском дворце. Во время концерта на сцене появился большой крест с «распятой» внутри актрисой. Исполняя песню «Мария Магдалена», певец стал по нему расхаживать.

После этого на Киркорова обрушилась критика. Некоторые оскорбленные россияне обратились в СК страны с просьбой провести проверку.

Киркоров извинился перед публикой, но это ему не помогло: ряд выступлений певца на Кавказе отменили отменили вовсе.