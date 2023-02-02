В Нижнем Тагиле мужчина умер в полицейском уазике: задержанного везли вниз головой

29 января Сергея Шмарина задержали на улице и повезли в участок. Мужчину засунули в отсек для задержанных вниз головой и ногами кверху, практически согнув пополам.

Мужчина в нетрезвом виде пытался проникнуть на территорию больницы, чтобы навестить друга, начал скандалить. Охранник обратился к полицейским за помощью.

Юлия, жена погибшего:

"Экипаж ППС — бортовой номер 315 — выезжал из больницы в 25-м квартале. Мой муж шел по проезжей части, они остановились. Я это увидела и подбежала. Спросила: «Что случилось?» Мне ответили: «Пьяный ходит. Отвезем в отдел — пусть проспится»

Сергея схватили и запихнули в тесное отделение для задержанных, где уже находился другой мужчина.

Потерпевший был высокого роста - 189 см, но его умудрились засунуть в отсек вниз головой, ноги пытались подогнуть книзу.

Рразвернуться и принять нормальное положение там было просто негде. В таком виде Сергея Шмарина 20 минут везли до участка.

Он получил травму шейного отдела, несовместимую с жизнью. Доставали мужчину из уазика уже посиневшим.

Задержанный, который ехал рядом с Сергеем:

"Он махал ногами, лицо было синее. Я ничего не мог сделать, там места мало. Я стучал, просил чтобы остановили машину и посадили его нормально"

Но никто его слушать не стал, дверь открыли только когда машина доехала до участка.

Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть. У Сергея Шмарова осталась несовершеннолетняя дочь.