Боррель: решение о передаче Киеву танков стало пересечением красной линии

Положительное решение о передаче Киеву танковой техники говорит о пересечении красной линии, считает руководитель МИД ЕС Жозеп Боррель.

Как передает ТАСС, глава дипломатии считает, что соглашение, которое было заключено по этому вопросу стало знаковым событием, которое можно расценивать, как новый этап в помощи Украине.

При этом политик отметил, что с истребителями все намного сложнее.

Он напомнил, что танки будут отправлены Киеву с согласия отдельных стран ЕС. «Истребители — это другое дело», — отметил он.

Украинская сторона заявляла, что ВСУ на первом этапе получит около 140 единиц танков от Запада.

По словам представителя Кремля, Дмитрия Пескова, поставки танков Abrams и Leopard Киеву заведомо провальная затея, учитывая технологические проблемы.