«Они идут за вами»: мужчина обнаружил странную надпись на комплекте нового белья

Купив новый комплект постельного белья, мужчина заметил на нем странную надпись, как из сюжета "ужастика".

Фото с надписью пользователь разместил в сети. Он подал эту ситуацию с юмором, но посетители сайта нашли послание на белье странным и пугающим.

Вот что было написано на этикетке с инструкцией, которая описывала, как правильно стирать наволочку.

"Сделано в Китае, 100-процентный хлопок, стирать в холодной воде, не отбеливать, сушить в стиральной машине при низкой температуре, не спать, не покидать дом, они идут за вами"

А вот что написал в своем комментарии один из пользователей:

"Вы либо воспринимаете всерьез все, что написано на этом ярлыке, либо не воспринимаете ничего из этого всерьез. Чтобы убедиться, что никто не придет за мной, пока я буду спать, я бы расценил все как шутку и постирал бы эту вещь в горячей воде и высушил в стиральной машине при высокой температуре"

Фото с забавной надписью было опубликовано на платформе Reddit.