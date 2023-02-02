45-летний предприниматель хочет выглядеть на 18 и нанял для этого бригаду врачей за $2 млн

Мужчина в своем желании сохранить моложавый вид готов идти на многое. Он тратит на омолаживающие процедуры много денег и нанял команду медиков, чтобы они следили за его здоровьем.

Предприниматель из Америки Брайан Джонсон в свои 45 желает выглядеть и ощущать себя молодым.

Бригада специалистов регенеративной медицины обещала ему остановить процесс старения. За это Джонсон должен оплачивать их работу из расчета 2 млн долларов в год.

Внешность не единственный аспект, который волнует бизнесмена. Он желает, чтобы его органы (мозг, сердце, легкие, печень, почки, кожа и так далее)тоже функционировали, как в молодые годы.

Брайан постоянно штудирует прогрессивную научную литературу по теме долголетия и готов участвовать в самых смелых экспериментах.

Мужчина постоянно и тотально контролирует состояние внутренних органов, проходит МРТ, УЗИ, колоноскопию.

Чтобы тело было в идеальной форме, придерживается строгой веганской диеты, усиленно занимается спортом, соблюдает режим дня, вечером носит очки, блокирующие губительный для здоровья "синий свет" гаджетов.

Омоложением Брайан занялся год назад и уже заметил ощутимые результаты.