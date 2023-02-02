45-летний предприниматель хочет выглядеть на 18 и нанял для этого бригаду врачей за $2 млн
Мужчина в своем желании сохранить моложавый вид готов идти на многое. Он тратит на омолаживающие процедуры много денег и нанял команду медиков, чтобы они следили за его здоровьем.
Предприниматель из Америки Брайан Джонсон в свои 45 желает выглядеть и ощущать себя молодым.
Бригада специалистов регенеративной медицины обещала ему остановить процесс старения. За это Джонсон должен оплачивать их работу из расчета 2 млн долларов в год.
Внешность не единственный аспект, который волнует бизнесмена. Он желает, чтобы его органы (мозг, сердце, легкие, печень, почки, кожа и так далее)тоже функционировали, как в молодые годы.
Брайан постоянно штудирует прогрессивную научную литературу по теме долголетия и готов участвовать в самых смелых экспериментах.
Мужчина постоянно и тотально контролирует состояние внутренних органов, проходит МРТ, УЗИ, колоноскопию.
Чтобы тело было в идеальной форме, придерживается строгой веганской диеты, усиленно занимается спортом, соблюдает режим дня, вечером носит очки, блокирующие губительный для здоровья "синий свет" гаджетов.
Омоложением Брайан занялся год назад и уже заметил ощутимые результаты.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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