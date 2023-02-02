«Расистский» пост «Грязный снеговик» школьного округа вызвал волну гнева в соцсетях
"Этот снеговик такой же разнообразный, как и наши ученики!" - написали сотрудники школы под фотографией грязного снеговика, созданного учениками.
Члены небольшого сообщества в Нью-Йорке в ярости на свою местную школу за то, что они поделились жестоким "расистским" постом в социальных сетях, в котором грязный снеговик хвалили за его "разнообразие".
Согласно WRRV, многие цветные люди были расстроены тем, что их сравнивали с "грязным снегом", назвав пост "бесчеловечным".
В заявлении, опубликованном на веб-сайте округа во вторник, суперинтендант Рэнди Сквайер написал:
"Сегодня на нашу страницу в Facebook был загружен пост, который с тех пор был удален...
Слово "разнообразный" использовалось для описания того, что каждый ребенок может слепить снеговика по-разному, и это разнообразие творчества следует отметить.
Когда было прокомментировано, что этот пост может быть истолкован как расовый, сообщение было удалено.
Мы хотим извиниться и повторить, что это никогда не должно было быть обидным ".
Сквайер также предположил, что если у кого-то в сообществе все еще есть опасения по поводу этого поста, они должны связаться с округом, чтобы обсудить это.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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