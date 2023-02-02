«Расистский» пост «Грязный снеговик» школьного округа вызвал волну гнева в соцсетях

"Этот снеговик такой же разнообразный, как и наши ученики!" - написали сотрудники школы под фотографией грязного снеговика, созданного учениками.

Члены небольшого сообщества в Нью-Йорке в ярости на свою местную школу за то, что они поделились жестоким "расистским" постом в социальных сетях, в котором грязный снеговик хвалили за его "разнообразие".

Согласно WRRV, многие цветные люди были расстроены тем, что их сравнивали с "грязным снегом", назвав пост "бесчеловечным".

В заявлении, опубликованном на веб-сайте округа во вторник, суперинтендант Рэнди Сквайер написал:

"Сегодня на нашу страницу в Facebook был загружен пост, который с тех пор был удален... Слово "разнообразный" использовалось для описания того, что каждый ребенок может слепить снеговика по-разному, и это разнообразие творчества следует отметить. Когда было прокомментировано, что этот пост может быть истолкован как расовый, сообщение было удалено. Мы хотим извиниться и повторить, что это никогда не должно было быть обидным ".

Сквайер также предположил, что если у кого-то в сообществе все еще есть опасения по поводу этого поста, они должны связаться с округом, чтобы обсудить это.