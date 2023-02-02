Школьник из Екатеринбурга выдумал ДТП, чтобы пропустить занятия

По сообщению E1.RU, Сотрудники ГИБДД несколько дней искали водителя, сбившего ребенка. И не нашли, потому что вся история была выдумана.

31 января мальчик шел в школу, при переходе через скользкую дорогу упал, получил травму, выпачкал костюм.

Он не захотел идти на уроки в грязной одежде, поэтому выдумал историю про ДТП, которую и рассказал родителям. Школьник даже назвал машину, которая его "сбила" - это якобы была белая Лада.

Он просто случайно увидел ее в потоке проезжавших в тот момент автомобилей.

Работники госавтоинспекции обратились с настоятельной просьбой к родителям. Они должны объяснить детям о последствиях дачи ложных показаний службам ГИБДД по поводу вымышленных ДТП.

Такой поступок, по мнению ведомства, отвлекает полицейских от работы и лишает их возможности оказания оперативной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.