Неравный брак с разницей в 17 лет пришлось расторгнуть: муж и жена оказались отцом и дочерью
В одном из ЗАГСов зарегистрировали новобрачных - жених был старше невесты на 17 лет. Таким союзом сегодня никого не удивишь. Но этот случай оказался особенным.
Историю поведали в Е1.RU. Все случилось в 2018 году, когда оформлять законные отношения в ЗАГС пришла пара с большой разницей в возрасте.
Будущий супруг был старше невесты на 17 лет. Никого из работников отдела бракосочетаний это не смутило, такие браки законом не запрещены.
Документы у обоих были в порядке, придраться не к чему. Фамилии разные, признаки родства в глаза не бросались. Брак зарегистрировали.
Позже в ЗАГСе обнаружили запись о наличии у этого мужчины дочери с таким же именем. Была и другая запись - о смене девушкой своей фамилии.
В итоге была выявлена прямая родственная связь между мужем и женой, которые оказались отцом и дочерью.
Прокуратура решала эту ситуацию в судебном порядке, суд согласился признать брак недействительным.
Опубликовано: Храмова Оксана