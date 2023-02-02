Неравный брак с разницей в 17 лет пришлось расторгнуть: муж и жена оказались отцом и дочерью

В одном из ЗАГСов зарегистрировали новобрачных - жених был старше невесты на 17 лет. Таким союзом сегодня никого не удивишь. Но этот случай оказался особенным.

Историю поведали в Е1.RU. Все случилось в 2018 году, когда оформлять законные отношения в ЗАГС пришла пара с большой разницей в возрасте.

Будущий супруг был старше невесты на 17 лет. Никого из работников отдела бракосочетаний это не смутило, такие браки законом не запрещены.

Документы у обоих были в порядке, придраться не к чему. Фамилии разные, признаки родства в глаза не бросались. Брак зарегистрировали.

Позже в ЗАГСе обнаружили запись о наличии у этого мужчины дочери с таким же именем. Была и другая запись - о смене девушкой своей фамилии.

В итоге была выявлена прямая родственная связь между мужем и женой, которые оказались отцом и дочерью.

Прокуратура решала эту ситуацию в судебном порядке, суд согласился признать брак недействительным.