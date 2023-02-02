В Англии Старую водонапорную башню, мужчина превратил в жилой дом

Увидев объявление о продаже старой водонапорной башни, Роберт Хант из Девона (Англия) понял, что из такой недвижимости можно сделать нечто весьма интересное.

Идея превратить башню в жилой дом кому-то может показаться странной, энтузиаст купил недвижимость за 150000 фунтов и решил преобразовать её.

Правда, на все ремонтные работы понадобилось ещё около 600000 фунтов.

Старая башня была лишена какого-либо интерьера — по сути одни только голые бетонные стены без окон.

Роберт не только нанял архитектора и рабочих, но и сам на какое-то время сделался чернорабочим, поселившись в доме на колёсах рядом со своей башней.

Но зато теперь ему есть чем похвастаться. Водонапорная башня отныне является элегантным трёхэтажным домом, большинство вещей в котором сделано на заказ.

Впрочем, это была необходимая мера, обусловленная тем, что под закруглённые стены было невозможно подобрать светильники и прочие предметы интерьера.

Также в здании появилось множество окон, открывающих панорамный вид на живописные сельские пейзажи.

Однако, Роберт не собирается жить в своей удивительной башне.

Он намерен выгодно продать дом, чтобы после взяться за какой-нибудь новый проект.