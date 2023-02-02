Найдена радиоактивная капсула, потерянная в Австралии, которая эквивалентна 10 рентгеновским разрядам

Австралийские власти, наконец, нашли маленькую радиоактивную капсулу, потерянную на почти 900-мильном участке дороги в глубинке.

Оболочка капсулы содержит цезий-137 - вещество, продолжительность жизни которого, как обнаружили исследователи, составляет более трех десятилетий.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, цезий-137 (Cs-137) может вызвать ожоги, острую лучевую болезнь и даже смерть.

Воздействие Cs-137 также может увеличить риск развития рака в результате высокоэнергетического гамма-излучения.

Обломок является датчиком плотности, используемым Rio Tinto, и был извлечен из шахты Гудай-Дарри 12 января.

Сообщение о пропаже поступило 25 января, когда его упаковка была вскрыта на безопасном складе, и упакованные части внутри не были найдены.

Власти полагают, что она была потеряна при транспортировке где-то на 870-мильном участке от севера Ньюмана до северо-восточного пригорода Перта.

Были высказаны дополнительные опасения, что предмет размером шесть на восемь миллиметров попал в шины проезжающих автомобилей и мог быть сбит с пути.

Доктор Эндрю Робертсон, главный специалист по здравоохранению и председатель радиологического совета Министерства здравоохранения Западной Австралии, предупредил людей, если они увидят устройство, “держаться подальше от него и держать других подальше от него тоже”.

Он отметил, что воздействие следовых количеств металла похоже на “получение 10 рентгеновских лучей в час”, и добавил: “Не трогайте и не поднимайте его".

1 февраля капсулу размером 6 мм на 8 мм нашли неподалеку от городка Ньюман, в двух метрах от обочины.