Вучич: Сербия утратила западных союзников из-за отказа от санкций против РФ
Александр Вучич утверждает, что Белград лишился союзников на Западе из-за отказа от введения антироссийских санкций.
2 февраля сербский президент Александр Вучич публично заявил, что ранее в эпоху войн и мировых кризисов Сербия имела внушительное число союзников из числа стран коллективного Запада, однако сейчас администрация Белграда утратила всех западных партнёров.
По мнению Вучича, отказ стран Запада поддерживать Сербию связан с нежеланием местных властей присоединяться к антироссийским санкциям Соединённых Штатов, Европейского союза и других западных государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Наталья
Изуродованная королева красоты Юлия Тарасевич не может выбить деньги с пластических хирургов, которые ее покалечили
"2-й Вице-Миссис Россия International 2020", "Миссис Россия 2020 International - Южный Ф.О." Юлия Тарасевич решила улучшить внешность, в результате чего половину ее лица парализовало и она не может закрыть глаза.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Три самые востребованные косметические операции, которые просят сделать мужчины
Согласно этому отчету, пять из десяти женщин и двое из десяти мужчин обращаются к эстетической медицине, и общая мотивация - улучшить внешний вид; те, кто моложе, стремятся повысить свою самооценку, а те, кто постарше, - замедлить старение.Подробнее...
-