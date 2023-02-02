Вучич: Сербия утратила западных союзников из-за отказа от санкций против РФ

Александр Вучич утверждает, что Белград лишился союзников на Западе из-за отказа от введения антироссийских санкций.

2 февраля сербский президент Александр Вучич публично заявил, что ранее в эпоху войн и мировых кризисов Сербия имела внушительное число союзников из числа стран коллективного Запада, однако сейчас администрация Белграда утратила всех западных партнёров.

По мнению Вучича, отказ стран Запада поддерживать Сербию связан с нежеланием местных властей присоединяться к антироссийским санкциям Соединённых Штатов, Европейского союза и других западных государств.