Клиенты не пришли в восторг от ресторана «McDonald’s», в котором вместо людей работают роботы

Странно прийти в ресторан и понять, что вы являетесь там единственным человеком, ведь весь обслуживающий персонал — это роботы.

Такие впечатления можно получить, если отправиться в пригород Форт-Уэрта (Техас, США). Именно там появился ресторан «McDonald’s», который полностью обслуживается роботами.

Чтобы сделать заказ, нужно воспользоваться сенсорным экраном, а после подождать, пока услужливые машины принесут еду и напитки.

Этот первый в своём роде «McDonald’s» стал пока единственным экспериментом. Нужно посмотреть, как клиенты воспримут идею.

Пока можно утверждать, что люди, к сожалению, не в восторге от ресторана — он как будто сошёл со страниц фантастического антиутопического романа.

Кроме того, идея того, что роботы отнимают у людей рабочие места, кажется многим весьма болезненной и оскорбительной.