Этикет по-китайски: вы удивитесь некоторым манерам жителей Поднебесной

Эти особенности манер поведения китайцев кажутся европейцам нелепыми и очень непривычными.

В китайской культуре является неприличным при смехе или улыбке показывать зубы. Поэтому большинство культурных китайцев стараются прикрывать рот рукой.

А вот неприличные с точки зрения европейца разговоры на околотуалетные темы китайца ничуть не смутят. Между собой они охотно обсуждают их, и делают это публично.

Также, если вас прижмут к человеку в переполненном китайском транспорте, вряд ли вы услышите слова возмущения. Из-за перенаселенности китайцы не привыкли беспокоиться о личном пространстве. Иногда даже кажется, что такого понятия у них вообще нет.