Песков: Россия полнее задействует потенциал ВС в ответ на поставку оружия Киеву

Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о готовности России отвечать на западную агрессию и поставки вооружений украинским войскам.

Вечером 2 февраля пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о намерениях армии России ответить на агрессию стран коллективного Запада, при котором национальные войска не ограничатся задействованием бронетехники в боевых условиях.

Песков утверждает, что Путин имел в виду план по более полному задействованию военного потенциала России при поставках новых вооружений Украине со стороны западных государств.