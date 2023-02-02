Блинкен планирует встретиться с Си Цзиньпином во время поездки в КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен намеревается провести рабочую встречу с главой компартии Китая Си Цзиньпином.

Вечером 2 февраля ряд зарубежных СМИ со ссылкой на информатора в Белом доме сообщили о том, что представитель американского Госдепартамента Энтони Блинкен планирует совершить рабочую поездку в Китайскую Народную республики в течение текущего месяца.

По данным журналистов, во время визита в Китай Блинкен хочет провести встречу с главой китайской коммунистической партии Си Цзиньпином в Пекине, обсудив с ним американо-китайские отношения. Примечательно, что о желании Энтони Блинкена встретиться с Си Цзиньпином в Белом доме ничего не сообщали.