Любовь и голые: как съемки в культовом фильме едва не стоили артисту Александру Михайлову жизни
2023-02-02 19:27
Выполняя трюк под водой во время съемок фильма Любовь и голуби Александр Михайлов едва не лишился жизни.
По сюжету герой Михайлова падает в воду, и начинает там быстро снимать с себя одежду. Прибегать к услугам каскадеров во времена, когда фильм снимался, было не принято, поэтому артисты выполняли трюки самостоятельно.
Во время дубля одежда плотно прилипла к телу актера, и упорно не желала сниматься. Но наибольшую опасность представлял затянувшийся на шее галстук.
Неудивительно поэтому, что, когда Михайлов выплывает, от пережитого стресса он забывает текст и не может глазами отыскать свою партнершу Людмилу Гурченко.
Опубликовано: Эльза Ли