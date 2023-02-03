В Минэнерго США перепутали российскую нефть с казахстанской

Американское Министерство энергетики сообщает, что в ноябрьском отчете ошибочно был указан импорт нефти из России.

Согласно этому документу, США импортировали 9 тыс. баррелей переработанных нефтепродуктов из РФ в день.

В Минэнерго уточняют, что на самом деле это были нефтепродукты, импортированные из Казахстана.

На данный момент действуют санкции США, которые запрещают прямые поставки российской нефти на американский рынок.