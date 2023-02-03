В Минэнерго США перепутали российскую нефть с казахстанской
2023-02-03 01:15
Американское Министерство энергетики сообщает, что в ноябрьском отчете ошибочно был указан импорт нефти из России.
Согласно этому документу, США импортировали 9 тыс. баррелей переработанных нефтепродуктов из РФ в день.
В Минэнерго уточняют, что на самом деле это были нефтепродукты, импортированные из Казахстана.
На данный момент действуют санкции США, которые запрещают прямые поставки российской нефти на американский рынок.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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