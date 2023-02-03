NBC: американские военные несколько дней следят над странным воздушным шаром над территорией США
2023-02-03 01:39
NBC сообщает, что над территорией США уже несколько дней находится воздушный шар, за которым следят американские военные.
Они полагают, что это может быть китайский разведывательный шар. Он находится над севером страны.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США приняли срочные меры для защиты секретной информации в связи с появлением наблюдательного зонда.
Сообщается, что шар прилетел через Канаду со стороны Алеутских островов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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