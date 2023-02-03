США поддержали участие российских и белорусских спортсменов в ОИ 2024 под нейтральным флагом
Соединенные Штаты поддерживают участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральными флагами, но выступают против демонстрации их флагов, заявил в четверг Белый дом.
Если спортсменов приглашают на международное спортивное мероприятие, такое как Олимпиада, «должно быть абсолютно ясно, что они не представляют ни российское, ни белорусское государство», — заявила представитель исполнительной власти Карин Жан-Пьер.
«Также должно быть запрещено использование российских и белорусских флагов, гербов и гимнов. США поддержали отстранение спортивных органов России и Беларуси из международных спортивных федераций», — напомнила она.
Украина требует, чтобы российских спортсменов отстранили от участия в ОИ 2024 в Париже, угрожая бойкотом игр. Ее поддержали страны Балтии и Польша.
Олимпийский комитет России со своей стороны считает, что спортсмены должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх без ограничений.
Недавно Международный олимпийский комитет предложил дорожную карту по возможности выступления спортсменов под нейтральными флагами при условии, что они «не будут активно поддерживать войну в Украине».
Опубликовано: Тарас Медведев