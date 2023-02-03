Канадский сурок умер в День сурка, не предсказав окончания зимы

На протяжении более ста лет 2 февраля в Северной Америке ассоциируется с Днем сурка, когда грызуны предсказывают продолжительность зимы.

В этом году исключением стала Канада. Сурок по кличке Фред умер в четверг, так и не успев рассказать сколько еще продлится зима.

В Валь-д’Эспуар, провинции Квебек, организатор этого необычного ежегодного мероприятия Роберто Блонден нашел бездыханное животное в четверг утром, когда пытался вывести его из спячки, и объявил публике о смерти Фреда, сообщает Радио Канада.

Традицию заложили американские фермеры, которые в конце 19 века ориентировались не на прогнозы метеорологов, а на природные явления, в том числе наблюдали за грызунами, которые чувствовали потепление и пробуждались от зимней спячки.

Американский сурок Фил, предсказал вчера, что зима продлится еще шесть недель.



