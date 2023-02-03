Турция обвинила девять государств в развязывании «психологической войны» против нее

В четверг МИД Турции вызвал послов девяти стран, чтобы предупредить их о закрытии дипмиссий в этой стране, сообщает источник в турецкой дипломатии.

Действия МИД были предопределены заявлением главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о ведении «психологической войны» против его государства.

Диппредставительства намерены закрыть из-за угрозы террористической деятельности при этом власти Турции не предоставляют доказательств тому.

Свои консульства закрыли уже шесть европейских стран, прежде всего Швеция, которая обострила конфликт с Турцией после публичного сожжения Корана в Стокгольме. Ее поддержали другие скандинавские страны и страны Балтии.

30 января посольство США в Стамбуле предупредило своих граждан об опасности терактов в этом древнем городе.