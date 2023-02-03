Компания Meta потратила около 88 000 долларов на человека при сокращении своих сотрудников

Увольнения Meta были дорогостоящими — возможно, было потрачено более 88 000 долларов на сотрудника, чтобы сократить 11 000 человек из рядов

В ноябре 2022 года Meta уволила более 11 000 сотрудников, или 13% своей рабочей силы.

Увольнения были самыми значительными сокращениями рабочих мест в истории компании.

В среду Майлз Удланд — ныне глава отдела новостей Yahoo Finance и бывший корреспондент по рынкам для Insider — выложил часть баланса Meta в твиттере.

По оценкам Удланда, Meta потратила около 88 000 долларов на человека, чтобы сократить более 11 000 сотрудников из своей рабочей силы в ноябре.

Это число получено путем деления 975 миллионов долларов, которые компания выплатила в качестве "выходного пособия и других расходов на персонал", на 11 000, что примерно соответствует числу сотрудников, которых компания сократила в ноябре.

В результате получается около 88 636 долларов на человека.

Впоследствии этот расчет был подтвержден Дэниелом Айвзом, управляющим директором и старшим аналитиком по акциям инвестиционной фирмы Wedbush Securities.

Затраты на сокращение этих сотрудников особенно значительны на фоне растущих опасений, что Meta готовится к дополнительному раунду увольнений в этом году.