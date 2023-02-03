Сийярто призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Венгерский премьер-министр Петер Сийярто попросил американского посла не пытаться заставлять Будапешт присоединяться к санкциям против России.

3 февраля премьер-министр Венгрии Петер Сийярто публично раскритиковал деятельность американского посла Дэвида Прессмана, который ранее подверг критике позицию администрации Будапешта по антироссийским санкциям. По мнению Сийярто, нахождение зарубежных послов в Венгрии подразумевает их попытки наладить дипломатические отношения с Будапештом.

При этом деятельность Прессмана направлена на дестабилизацию каналов связи между правительствами Венгрии и Соединённых Штатов, уверен Петер Сийярто.