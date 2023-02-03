Foreign Affairs: Макфол предложил США устроить «большой взрыв» в России
Бывший американский посол Майкл Макфол предложил правительству США устроить большой взрыв в России через поставки оружия Украине.
3 февраля издание Foreign Affairs опубликовало интервью с Майклом Макфолом, который предложил устроить большой взрыв на территории России, снабдив войска Украины всем необходимым оружием, включая танки и дальнобойные ракеты. По мнению Макфола, власти США могут застать врасплох российских военных, если передадут массу нового оружия Киеву в сжатые сроки.
Также Майкл Макфол предложил взять письменное обещание с Владимира Зеленского не атаковать российские территории американским вооружением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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