48-летний ДиКаприо вышел в свет с очередной юной пассией

Новой девушкой звезды Голливуда стала 19-летняя Эден Полани, которая является моделью из Израиля, она младше избранника почти на 30 лет.

Леонардо ДиКаприо папарацци недавно засняли на вечеринке с очередной новой девушкой. По данным журнала OK!, незнакомкой оказалась израильтянка Эден Полани. Девушке 19 лет, она модель, представляющая агентство ITM Model Management.

Эден Полани младше предыдущей пассии звезды Голливуда - начинающей актрисы Виктории Ламас - на четыре года. А самого актера - моложе почти на 30 лет.

В августе 2022-го года 48-летний Леонардо расстался с моделью Камиллой Морроне после того, как той исполнилось 25 лет.

За последние полгода ДиКаприо не раз замечали на свиданиях с манекенщицами, которые ему годятся в дочери: от 27-летней Джиджи Хадид и до 22-летней манекенщицы Марии Береговой.

Ранее "Газета.Ru" написала, как Дрю Бэрримор высмеяла ДиКаприо за его активную социальную жизнь.