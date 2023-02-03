13-летняя девочка из Подмосковья ждет ребенка от 14 летнего двоюродного брата

Школьница-подросток готовится стать матерью. Отец - ее двоюродный брат, который на год старше. Родители девочки ничего против не имеют.

Историю рассказал "МК" со ссылкой на источник. Все случилось в городе, расположенном на юго-востоке Московской области.

Весной в мае девочка была в гостях у двоюродного брата, где вступила с ним в половую связь. О беременности все узнали, когда родители отвели девочку в женскую консультацию в конце лета.

Медики передали информацию в правоохранительные структуры. Однако родители школьницы заявление об изнасиловании на отца будущего ребенка не подавали.

Отвечать перед законом подросток не обязан, потому что он несовершеннолетний.