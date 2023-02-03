Сойлу: посол США должен убрать свои «грязные» руки от Турции

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре не "будоражить" турецкое государство.

Днём 3 февраля турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу публично заявил, что члены американского посольства в Анкаре обязаны убрать свои "грязные" руки от Турции и не лезь в дела, которые касаются вопросов национального характера данного государства. Также Сойлу призвал представителей посольства США не "будоражить" Турцию.

Примечательно, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ведомство был вызван норвежский посол, после чего в Норвегии запретили проводить акцию с сожжением Корана.