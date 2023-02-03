Прокурор потребовал приговорить Белоцерковскую к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ

Прокурор потребовал суд заочно приговорить признанную иноагентом Веронику Белоцерковскую к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ.

3 февраля российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что представитель гособвинения потребовала заочно приговорить признанную в России иностранным агентом блогера Веронику Белоцерковскую к 9 годам лишения свободы по дело о распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации.

Помимо прочего, в ходе прений сторон прокурор предложил суда запретить Белоцерковской, которую заочно арестовали в мае 2022 года, администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет.