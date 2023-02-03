Умер звезда «Универа» и «Ранеток» Сергей Корсик

Молодого артиста госпитализировали 4 месяца назад, у него диагностировали двустороннюю пневмонию и подозревали туберкулез.

Газета "Комсомольская правда" сообщила о смерти актера Сергея Корсика. Как выяснилось, это случилось еще 16 января, но известно стало только сейчас.

Звезда "Универа" и "Ранеток" был госпитализирован 4 месяца назад, у него диагностировали двустороннюю пневмонию и подозревали туберкулез. Спасти артиста у медиков не получилось. Сергею было только 30 лет.

«Кроме меня, у него не было друзей. А единственный родственник — это сестра, она живет в Санкт-Петербурге. Он позвонил мне накануне смерти последний раз, просил не навещать его. Сергей сказал, что его переводят в реанимацию и он перезвонит позже», — рассказал друг звезды Николай.

Как стало известно изданию, сестра Корсика решила кремировать тело.

Сергей Корсик родился 5-го октября 1992-го года. Зрителям он известен по ролям в сериалах «Универ» и «Ранетки», а также по фильму «Лев Яшин». Актер участвовал в телешоу КВН, «Фабрике звезд», «Факторе А», был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.