Врачи приняли решение об ампутации пальцев на ногах для спасения жизни Костомарова
2023-02-03 17:19
Состояние фигуриста по-прежнему тяжелое. Сегодня врачи решились на серьезную операцию по ампутации пальцев на ногах. Оттягивать процедуру больше нельзя, гангрена может распространиться дальше.
Из-за сохранения опасности развития пневмонии и сепсиса Романа Костомарова не отключают от аппарата ЭКМО. Дыхание пациента осуществляется через трахеостому.
Жену допустили в палату к фигуристу. Друзья, коллеги, поклонники искренне переживают за его здоровье.
Сейчас врачи пытаются остановить распространяющуюся гангрену. Принято тяжелое решение об ампутации пальцев.
У Костомарова сильно повреждены мелкие сосуды, что вызвало омертвение тканей.
Опубликовано: Храмова Оксана