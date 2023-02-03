Врачи приняли решение об ампутации пальцев на ногах для спасения жизни Костомарова

Состояние фигуриста по-прежнему тяжелое. Сегодня врачи решились на серьезную операцию по ампутации пальцев на ногах. Оттягивать процедуру больше нельзя, гангрена может распространиться дальше.

Из-за сохранения опасности развития пневмонии и сепсиса Романа Костомарова не отключают от аппарата ЭКМО. Дыхание пациента осуществляется через трахеостому.

Жену допустили в палату к фигуристу. Друзья, коллеги, поклонники искренне переживают за его здоровье.

Сейчас врачи пытаются остановить распространяющуюся гангрену. Принято тяжелое решение об ампутации пальцев.

У Костомарова сильно повреждены мелкие сосуды, что вызвало омертвение тканей.